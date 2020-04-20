2020-04-20T17:14:52+03:00
Общество

Белгородец пробил колесо и украл запаску с чужой машины

Полицейские вместе с росгвардейцами задержали злоумышленника
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Белгороде задержали подозреваемого в краже колеса.В Белгороде задержали подозреваемого в краже колеса.Фото: "КП" Архив
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С заявлением о краже запасного колеса в полицию Белгорода обратился 23-летний местный житель. Причиненный злоумышленником ущерб молодой человек оценил в сумму около пяти тысяч рублей.

Полицейским во взаимодействии с сотрудниками вневедомственной охраны удалось задержать злоумышленника. Им оказался 39-летний мужчина.

По предварительным данным, он пробил колесо на своей «Газели» и, решив сэкономить, присмотрел такой же автомобиль, с помощью гаечного ключа открутил запаску и скрылся. В настоящее время отделом дознания УМВД России по г. Белгороду в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Наказание, предусмотренное за такое преступление – до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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