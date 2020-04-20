Жители Белгородского района ударят тренировками по коронавирусу

20 Апр 2020 2020-04-20T18:30:54+03:00

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Инструкторы Центра развития спорта Белгородского района напоминают, что режим самоизоляции — это не повод отказываться от физической активности. В нынешних условиях очень важно помнить о спорте и не забывать заботиться о собственном здоровье, даже если вы не имеете возможности выйти на улицу. Специалисты МАУ «Центр развития спорта» Белгородского района помогают, не покидая дома, поддержать тонус организма и активно провести время. В условиях самоизоляции они ведут тренировки дистанционно и приглашают присоединяться к занятиям всех желающих. В формате онлайн-тренировок опытные инструкторы демонстрируют, как правильно выполнять упражнения на разные группы мышц, чтобы поддерживать хорошую форму, как грамотно распределить нагрузку и даже помогают с помощью подручных предметов приобрести навыки по различным видам спорта.

Не забыли тренеры и о юных спортсменах, подготовив специальные упражнения для детей и даже совместные тренировки для всей семьи. Найти расписание занятий и присоединиться к ним можно на сайте Центра и в социальной группе«ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU