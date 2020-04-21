2020-04-21T09:41:27+03:00
Общество

В Валуйском городском округе обустроили могилу погибшего земляка-летчика

Селяне отдают дань памяти Андрею Кваченюку, погибшему в 1944-м
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа.Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа.
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Ко Дню Победы на территории Валуйского городского округа привели в порядок место захоронения летчика Андрей Кваченюка, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Вокруг могилы был убран мусор, покрашен памятник. Так селяне отдают дань памяти воину-победителю времен Великой Отечественной войны.

На протяжении многих лет работниками территориальной администрации, педагогами и обучающимися села Тимоново Валуйского городского округа при активном участии старосты и жителей села Басово ведется уход за памятником героического земляка - летчика Андрея Кваченюка.

Андрей Кваченюк родился в 1925 году в селе Басово. Рос подвижным и смышленым ребенком, хорошо учился. После школы поступил в Чугуевское летное училище, которое окончил с отличием и сразу же отправился на фронт. В мае 1944 посетил родное село, а через месяц пришло известие о его гибели. Похоронили летчика на малой родине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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