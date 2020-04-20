2020-04-20T16:28:14+03:00
Общество

В Шебекино Белгородской области начались работы по реконструкции улицы Набережная

По плану расширят проезжую часть, обустроят тротуар, установят новое освещение
Ирина ТАРАСОВА
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В Шебекино Белгородской области начались работы по реконструкции улицы Набережная. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округаВ Шебекино Белгородской области начались работы по реконструкции улицы Набережная. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
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В городе Шебекино Белгородской области начались подготовительные работы для предстоящей реконструкции улицы Набережная. По утвержденному плану проведения реконструкции проезжая часть дороги будет расширена, появится тротуар, будет проведено озеленение, сделано новое освещение.

На пересечении улиц Набережная и Ржевское шоссе будет установлен светофор, что обеспечит безопасность движения на этом участке, сообщила пресс-служба администрации Шебекинского городского округа. Завершить работы планируется к осени 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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