Белгородский университет внедряет прогрессивную организацию рабочего пространства

20 Апр 2020 2020-04-20T15:42:17+03:00

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В Белгородском государственном университете продолжается внедрение инструментов бережливого производства. Система организации рабочего пространства по принципу 5С интегрируется во все структурные подразделения университета. 17 апреля в рамках рабочего совещания в дистанционном режиме руководители структурных подразделений и лин-менеджеры продемонстировали результаты внедрения 5С в формате «было-стало», обсудили возможности наведения порядка и проблемные вопросы, возникающие при внедрении отдельных инструментов бережливого производства.

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

Как сообщила руководитель проектного офиса НИУ «БелГУ» Светлана Гайворонская, сотрудники образовательных, научных, административных подразделений вовлекаются в процесс наведения и поддержания порядка на своих рабочих местах. Определена пилотная площадка среди научных центров и лабораторий, расположенных в технопарке «Высокие технологии» по улице Королева, 2. Это Центр коллективного пользования, где внедрение инструментов бережливого производства будет осуществляться в приоритетном порядке, а затем опыт будет тиражироваться на все научные подразделения университета.

ИСТОЧНИК KP.RU