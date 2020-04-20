Под Белгородом перевернулась «Лада Гранта»
Водитель погиб на месте происшествия
.Фото: "КП" Архив
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ДТП произошло в понедельник, 20 апреля, в седьмом часу утра в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, 51-летний водитель «Лады Гранты», двигаясь по трассе «Вознесеновка - Красное – Первомайское» не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с дороги в кювет и опрокинулся.
- От полученных травм находившийся за рулем мужчина погиб на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.
Сейчас полиция выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU