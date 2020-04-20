2020-04-20T13:25:04+03:00
Происшествия

Под Белгородом перевернулась «Лада Гранта»

Водитель погиб на месте происшествия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

ДТП произошло в понедельник, 20 апреля, в седьмом часу утра в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, 51-летний водитель «Лады Гранты», двигаясь по трассе «Вознесеновка - Красное – Первомайское» не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

- От полученных травм находившийся за рулем мужчина погиб на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.

Сейчас полиция выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгороде трое мужчин украли из магазина больше 130 упаковок женских колготок
В Шебекино Белгородской области начались работы по реконструкции улицы Набережная
Белгородский университет внедряет прогрессивную организацию рабочего пространства
В Воронежской области выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет начнутся с 1 июня
Под Белгородом перевернулась «Лада Гранта»
Троим белгородцам возместили моральный вред за ДТП
«Открытие» и проект «Изоизоляция» помогут детям
Индивидуальные предприниматели могут получить кредит в Сбербанке на заработную плату под 0%
ВТБ назвал популярные товары с символикой коронавируса
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
99% белгородских пенсионеров уже получили выплаты ко Дню Победы
Что нужно знать белгородцам, чтобы пребывать в пограничной зоне
Каждый белгородец может принять участие в интерактивной выставке
В Шебекино Белгородской области закончен капремонт дороги
Под Белгородом полным ходом идет строительство дома для пострадавших от взрыва газа семей