Под Белгородом перевернулась «Лада Гранта»

20 Апр 2020 2020-04-20T13:25:04+03:00

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ДТП произошло в понедельник, 20 апреля, в седьмом часу утра в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, 51-летний водитель «Лады Гранты», двигаясь по трассе «Вознесеновка - Красное – Первомайское» не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

- От полученных травм находившийся за рулем мужчина погиб на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.

Сейчас полиция выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU