«Открытие» и проект «Изоизоляция» помогут детям

20 Апр 2020 2020-04-20T12:47:16+03:00

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Маленькие подопечные благотворительного фонда борются с тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга и иногда месяцами не покидают стен больницы или дома. Для того, чтобы собрать средства на помощь таким детям, и была запущена акция #изотворительность.

На протяжении пяти дней — с 20 по 24 апреля — организаторы акции будут ежедневно выбирать самый популярный пост в группе «Изоизоляция» и фиксировать количество собранных им лайков. Сумму лайков, собранных пятью такими постами, банк «Открытие» переведет в рубли — и направит на реализацию программ Благотворительного Фонда Константина Хабенского.

Подробности об акции - читайте здесь>>>