ВТБ назвал популярные товары с символикой коронавируса
Согласно результатам исследования, среди популярных товаров с упоминанием коронавируса в названии - футболки, книги и лекции, домены.
За исследуемый период жители России купили футболки с надписями: «covid-19», «коронавирус», «внимание коронавирус», и «коронавирус, не, не слышал». Средняя цена таких футболок по стране составила 964 рубля.
Россияне также приобретали: доступ к платным материалам о вирусе, в частности о том, как защитить свои финансы на фоне covid-19; лекции о правде и мифах о коронавирусе, вебинары о бизнесе в условиях мирового кризиса и пандемии коронавируса.
С начала марта жители страны регистрировали домены с упоминанием коронавируса.
Среди покупок также встречались керамические кружки с надписью «скажем коронавирусу нет» по цене 99 рублей, плакат формата А2 с надписью «коронавирус» за 279 рублей. Кроме того, приобретались и медицинские маски с символикой вируса.
Исследование было проведено на основании данных, полученных из всех регионов страны за период с 1 марта по 14 апреля, - сообщают в пресс-службе ПАО Банк ВТБ.