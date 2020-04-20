ВТБ назвал популярные товары с символикой коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T12:12:05+03:00

Банк и входящий в группу оператор фискальных данных «Первый ОФД» выяснили, что из этого покупают россияне на фоне развития пандемии

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Согласно результатам исследования, среди популярных товаров с упоминанием коронавируса в названии - футболки, книги и лекции, домены.

За исследуемый период жители России купили футболки с надписями: «covid-19», «коронавирус», «внимание коронавирус», и «коронавирус, не, не слышал». Средняя цена таких футболок по стране составила 964 рубля.

Россияне также приобретали: доступ к платным материалам о вирусе, в частности о том, как защитить свои финансы на фоне covid-19; лекции о правде и мифах о коронавирусе, вебинары о бизнесе в условиях мирового кризиса и пандемии коронавируса.

С начала марта жители страны регистрировали домены с упоминанием коронавируса.

Среди покупок также встречались керамические кружки с надписью «скажем коронавирусу нет» по цене 99 рублей, плакат формата А2 с надписью «коронавирус» за 279 рублей. Кроме того, приобретались и медицинские маски с символикой вируса.

Исследование было проведено на основании данных, полученных из всех регионов страны за период с 1 марта по 14 апреля, - сообщают в пресс-службе ПАО Банк ВТБ.