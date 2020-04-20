2020-04-20T10:38:16+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам – физическим лицам подключение к системе УРАЛСИБ | Интернет-банк через операторов контакт-центра. Интернет-банк УРАЛСИБ позволяет совершать многие операции, оставаясь дома
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Для того чтобы подключиться к Интернет-банку УРАЛСИБ, достаточно позвонить в контакт-центр ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по телефону: 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный). При звонке в меню необходимо выбрать отдельный пункт «Подключение к Интернет-банку». При разговоре с оператором необходимо пройти простую процедуру идентификации.

Установить подключение к Интернет-банку можно либо вместе с оператором контакт-центра, либо получив инструкцию по самостоятельной настройке. После установки Интернет-банка клиенту становится доступен широкий перечень операций: оплата счетов, переводы с карты на карту и по реквизитам юрлица, конвертация валюты и многое другое.

#ОСТАВАЙТЕСЬДОМА с Банком УРАЛСИБ – берегите себя, своих родных и близких!

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии для бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» УРАЛСИБ | Интернет-банк - 8 (800)-700-77-16. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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