2020-04-20T10:35:26+03:00
Общество

99% белгородских пенсионеров уже получили выплаты ко Дню Победы

Их доставили сотрудники Почты России
Ирина ТАРАСОВА
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99% белгородских пенсионеров уже получили выплаты ко Дню Победы.99% белгородских пенсионеров уже получили выплаты ко Дню Победы.
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В Белгородской области Почта России по согласованию с областным отделением Пенсионного фонда досрочно доставила пенсии и выплаты ко Дню Победы 99% жителям региона. Уже более 139 тысяч пенсионеров области получили полагающиеся им денежные выплаты на дому.

Почта России особо подчеркивает, что при получении пенсии клиент на руки должен получить отрывную квитанцию, где указаны все виды выплат. А это — базовая и страховая пенсия за текущий период, виды дополнительных пособий. Такая квитанция выдается только клиентам Почты России.

Заместитель директора по почтовому бизнесу УФПС Белгородской области АО «Почта России» Ольга Бабадустова подчеркнула, что визит почтальона позволяет пенсионеру, не выходя из дома, получить и другие услуги: оплатить коммунальные платежи, сотовую и стационарную связь, оформить подписку на периодические издания и другое. Прием платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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