20 Апр 2020 2020-04-20T12:45:26+03:00

Что нужно знать белгородцам, чтобы пребывать в пограничной зоне. Фото: "КП" Архив

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Пограничное управление информирует, что для пребывания граждан в пограничной зоне необходимо оформить индивидуальный (для каждого отдельно) или коллективный (для группы лиц) пропуск (оформляется бесплатно). Нарушение этих правил влечет за собой штраф в размере от 500 до 1000 рублей и другие меры наказания.

Для их оформления, гражданам нужно обратиться в Пограничное управление ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям (Белгород, ул. Студенческая, д. 26, тел. 8 (4722) 50-86-18, 50-87-47, телефон/факс 50-85-35). Также пропуск можно получить в следующих подразделения: Грайворонский городской округ, Краснояружский район (отдел (погк), Грайворон, ул. Свердлова, д. 10, тел. 8 (47261) 4-44-28; Борисовский и Белгородский районы (отдел (погк), поселок городского типа Октябрьский, ул. Привокзальная, д. 6, тел. 8 (4722) 57-05-57.); Шебекинский городской округ (отдел (погк), Шебекино, ул. Московская, д. 21, тел. 8 (47248) 2-20-48); Валуйский городской округ, Волоконовский, Вейделевский и Ровеньской районы (отдел (погк), Валуйки, ул. Октябрьская, д. 15, тел. 8 (47236) 3-23-57); Кантемировский и Россошанский районы (отдел (погк), Кантемировка, ул. Полубоярова, д. 6, тел. 8 (47367) 6-27-60.)

Пограничное управление и его подразделения осуществляют прием заявителей ежедневно (обязательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность), кроме субботы, воскресенья и не рабочих праздничных дней.

Прием также осуществляется в форме электронных документов на адрес электронной почты Пограничного управления (pu.belgobl@fsb.ru), в том числе через "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

Всю интересующую информацию можно получить также на официальном сайте ФСБ России, см. здесь.

Напоминаем, что нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного пребывания, передвижения лиц и (или) транспортных средств в пограничной зоне влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, влекут предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.

Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы Российской Федерации влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

ИСТОЧНИК KP.RU