2020-04-19T18:15:05+03:00
Общество

Каждый белгородец может принять участие в интерактивной выставке

Выставка посвящена Великой Отечественной войне
Ирина ТАРАСОВА
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Каждый белгородец может принять участие в интерактивной выставке.Каждый белгородец может принять участие в интерактивной выставке.Фото: "КП" Архив
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Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о сборе материалов для открытия интерактивной выставки, посвященной героизму, культурному многообразию и единству советского народа в годы Великой Отечественной войны. Каждый житель Белгородской области может принять участие в организации этой выставки, предоставив семейный фотографии и письма, а также литературные произведения на эту тему.

Цель выставки – показать годы Великой Отечественной войны через судьбы людей разных народов Советского Союза. Рассказать о том, как ценности и самобытность этнических культур в бескомпромиссные военные годы наполняли силой, мужеством и стойкостью людей.

Присылать информационные материалы о своих родственниках необходимо на почту pr@fadn.gov.ru в срок до 30 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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