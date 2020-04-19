В Шебекино Белгородской области закончен капремонт дороги
Уложен асфальтобетон, обустроен тротуар, установлены дорожные знаки
В Шебекино Белгородской области закончен капремонт дороги. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
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В городе Шебекино Белгородской области по улице Народная завершен капитальный ремонт дороги. Во время ремонта были выполнены работы по укладке верхнего слоя покрытия из щебеночно – мастичного асфальтобетона с укреплением обочин асфальтогранулятом. Также было выполнено обустройство тротуара, установлены дорожные знаки.
Как сообщила пресс-служба администрации Шебекинского городского округа, ремонт дорожного покрытия осуществлялся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU