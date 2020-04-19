2020-04-19T15:08:01+03:00
Экономика

Под Белгородом полным ходом идет строительство дома для пострадавших от взрыва газа семей

Жильцам обещают сдать дом уже в июле этого года
Ирина ТАРАСОВА
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4-этажный дом на улице Шаландина был серьезно разрушен взрывом бытового газа 3 декабря 2019 года.4-этажный дом на улице Шаландина был серьезно разрушен взрывом бытового газа 3 декабря 2019 года.Фото: "КП" Архив
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Полным ходом идет строительство жилого дома в поселке Яковлево белгородской области. В новом доме получат квартиры семьи жильцов, которые пострадали от взрыва газа 3 декабря прошлого года. Тогда без крыши над головой осталось 33 человека.

Напомним, 4-этажный дом на улице Шаландина был серьезно разрушен и приняли решение его снести. Губернатор Евгений Савченко, который встречался с жильцами пострадавшего дома пообещал, что в самое ближайшее время их жилищная проблема будет решена. И, высказал пожелание, чтобы на месте разрушенного дома был высажен сквер.

Тогда же власти области приняли решение выкупить квартиры в строящемся доме на улице Северной в рамках программы переселения из аварийного жилья. План строительства этого дома был оперативно пересмотрен. Тогда же приняли решение пристроить к нему еще один подъезд на 12 квартир.

Отметим, что программа переселения находится под контролем региональногой департамента ЖКХ. Как отметил заместитель губернатора – начальник департамента ЖКХ Константин Полежаев , который лично проверил ход строительства дома, все работу идут по графику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Под Белгородом полным ходом идет строительство дома для пострадавших от взрыва газа семей
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