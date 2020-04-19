19 Апр 2020 2020-04-19T11:11:57+03:00

В Белгороде к оплачиваемым общественным работам планируют привлечь 460 человек.

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В Белгороде утвердили список оплачиваемые общественный работ. Сделано это в рамках программы «Содействие занятости населения Белгородской области». Как сказано в постановлении №64 от 16 апреля 2020 года, опубликованном 17 апреля, к оплачиваемым общественным работам планируют привлечь 460 человек.

В приложении к постановлению представлены работы в различных отраслях. Таких как промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, строительство, торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки, дорожное хозяйство, ЖКХ, транспорт и другое.

Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности , которые расположены на территории Белгорода, рекомендовано принять участие в организации проведения оплачиваемых общественных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU