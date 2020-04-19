В Белгороде к оплачиваемым общественным работам планируют привлечь 460 человек
В Белгороде утвердили список оплачиваемые общественный работ. Сделано это в рамках программы «Содействие занятости населения Белгородской области». Как сказано в постановлении №64 от 16 апреля 2020 года, опубликованном 17 апреля, к оплачиваемым общественным работам планируют привлечь 460 человек.
В приложении к постановлению представлены работы в различных отраслях. Таких как промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, строительство, торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки, дорожное хозяйство, ЖКХ, транспорт и другое.
Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности , которые расположены на территории Белгорода, рекомендовано принять участие в организации проведения оплачиваемых общественных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU