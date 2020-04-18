2020-04-18T18:58:56+03:00
Звезды

В городе Губкин выбирают лучшее пасхальное яйцо муниципалитета

На конкурс подано больше 200 заявок
Ирина ТАРАСОВА
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В городе Губкин выбирают лучшее пасхальное яйцо муниципалитета.В городе Губкин выбирают лучшее пасхальное яйцо муниципалитета.Фото: "КП" Архив
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В отделе молодежной политики администрации Губкинского городского округа завершился прием онлайн-заявок, видеообзоров и фотографий на муниципальный конкурс на лучшее пасхальное яйцо. Более 200 заявок было прислано участниками конкурса. Об этом сообщила пресс-служба администрации Губкинского округа.

Множество вариантов декора использовали авторы всех возрастов.Потенциальные победители выбрали технику росписи, выжигания, резьбы по дереву, аппликации, декупажа, квиллинга, вышивки, бисероплетения, макраме, вязания и лоскутную технику.

После оценки работ компетентным жюри изделия победителей отправятся на региональный этап конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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