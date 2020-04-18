В городе Губкин выбирают лучшее пасхальное яйцо муниципалитета
В отделе молодежной политики администрации Губкинского городского округа завершился прием онлайн-заявок, видеообзоров и фотографий на муниципальный конкурс на лучшее пасхальное яйцо. Более 200 заявок было прислано участниками конкурса. Об этом сообщила пресс-служба администрации Губкинского округа.
Множество вариантов декора использовали авторы всех возрастов.Потенциальные победители выбрали технику росписи, выжигания, резьбы по дереву, аппликации, декупажа, квиллинга, вышивки, бисероплетения, макраме, вязания и лоскутную технику.
После оценки работ компетентным жюри изделия победителей отправятся на региональный этап конкурса.
ИСТОЧНИК KP.RU