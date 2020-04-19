В жилых домах Старого Оскола продолжается замена лифтов

19 Апр 2020 2020-04-19T09:50:53+03:00

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В рамках программы ускоренной замены лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах Староосколького городского округа в текущем году замене подлежат 45 лифтов. При этом 14 лифтов уже заменены и запущены. Изношенные старые лифты заменили также в домах № 7 и 20 в микрорайоне Олимпийский Старого Оскола

Как сообщает пресс-служба администрации старооскольского городского округа, на данный момент в стадии ремонта находятся лифты по адресу Олимпийский, 20 (подъезды 7, 8), 23, 30а. В план также включены микрорайоны Звездный, 1, 3/4, 7, 8, Олимпийский, 31, 38, 39, Ольминского, 7 и Юность, 7.

ИСТОЧНИК KP.RU