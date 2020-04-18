Мир без войны предложили нарисовать самым маленьким жителям Белгородской области

18 Апр 2020 2020-04-18T15:26:54+03:00

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Красногорский филиал Музея Победы запустил конкурс детских рисунков «Мир без войны». Творческое состязание приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Дошкольникам и ученикам младших классов музей предложил нарисовать мир, ради которого их прадедушки и прабабушки сражались на войне. Дети могут изобразить и первые мирные дни, и наше время, и даже свои мечты о будущем.

Заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко отметила:

- Этот конкурс проводится уже третий раз, но впервые к участию в нем мы пригласили младшеклассников. Ведь из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ребята целыми днями находятся дома. Уверена, они с удовольствием возьмутся за краски и карандаши. Тем более, что в преддверии 9 мая очень важно вспомнить тех, кто дал нам возможность жить в мире.

На конкурс принимаются работы, выполненные в любой художественной технике, а также с использованием различных средств рисования (карандаш, гуашь, акварель, мелки, пастель, фломастеры и т.д.) без применения компьютерных программ для графического моделирования и дизайна.

О датах выставки в музее и награждении победителей будет объявлено дополнительно. Более подробная информация на сайте музея.

ИСТОЧНИК KP.RU