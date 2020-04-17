В Белгородской области с рабочим визитом побывал Игорь Маковский

17 Апр 2020 2020-04-17T19:11:31+03:00

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Игорь Маковский побывал в первом цифровом районе электрических сетей Белгородэнерго – Борисовском РЭС, где в 2019 году была создана принципиально новая, цифровая, система дистанционного управления сетью 0,4-10 кВ с возможностью непрерывного отслеживания параметров передачи и потребления электроэнергии. Для этого на 13 протяженных линиях 10 кВ, питающих социально значимые объекты, энергетики установили 16 реклоузеров, 34 индикатора кротких замыканий, 26 комплектов разъединителей с моторными приводами. 100 процентов трансформаторных подстанций оснастили комплексной системой энергомониторинга с устройствами телеметрии, обеспечивающими контроль напряжения на отходящих линиях 0,4 кВ, на всех подстанциях смонтировали «умные» приборы учета с возможностью дистанционного снятия показаний и автоматического сведения балансов по отпуску и потреблению электроэнергии. В «Цифровой РЭС» интегрированы проекты «Цифровой электромонтер», оборудование автопарка системой ГЛОНАСС, проекты установки высоковольтных пунктов коммерческого учета, перехода на цифровую радиосвязь и ряд других.

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ИСТОЧНИК KP.RU