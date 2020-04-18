2020-04-18T11:07:27+03:00
Происшествия

Белгородская пенсионерка заняла мошеннику 10 тысяч рублей

Парень пообещал вернуть деньги через месяц и оставил женщине чужой номер телефона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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За помощью в полицию обратилась 68-летняя жительница Белгородского района. Пенсионерка рассказала правоохранителям, как попалась на удочку мошенников.

По предварительным данным, на улице к женщине подъехал молодой человек и предложил подвезти ее. Пенсионерка с радостью согласилась. Всю дорогу парень рассказывал пассажирке, как ему тяжело живется. Добавлять красок злоумышленник не стеснялся. Сочинил даже, что воспитывает маленького ребенка. Заметив, что женщина прониклась его историей, молодчик попросил одолжить ему денег. Пенсионерка растрогалась и согласилась занять незнакомцу десять тысяч рублей. В качестве залога злоумышленник оставил доверчивой белгородке постельное белье, а также продиктовал для связи телефон. Позвонив по нему, женщина обнаружила, что парень оставил чужой номер. Догадавшись, что стала жертвой обмана, пенсионерка обратилась в полицию.

Оперативникам удалось разыскать подозреваемого. Им оказался 20-летний житель города Шебекино. В пресс-службе УМВД области рассказали, что уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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