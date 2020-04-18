В Старом Осколе задержали дачных воров

18 Апр 2020 2020-04-18T13:23:59+03:00

Полицейские предполагают, что на счету злоумышленников может быть десяток краж

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Волна краж прокатилась по садовым товариществам Старооскольского городского округа в начале марта. Одна из местных жительниц сообщила в полицию, что из ее дачного домика пропали телеприставка и бутылка коньяка. Другая дачница не досчиталась посуды, столовых приборов, электроудлинителя и двух ёмкостей из нержавейки. Еще один садовод обнаружил, что из его дома воры похитили две алюминиевые кастрюли, а из стоявшей во дворе «девятки» - два блока передних автомобильных фар и акустическую полку с двумя колонками.

По подозрению в серии краж полицейские задержали двух мужчин – 36-летнего и 44-летнего приятелей. Оба не первый раз преступили закон.

- Злоумышленники проникали в дачные домики, повреждая окна и двери. Свою добычу мужчины впоследствии перепродавали. Часть похищенного полицейским удалось изъять, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Полицейские подозревают, что на совести подозреваемых может быть десяток краж. Приятелям грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU