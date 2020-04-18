2020-04-18T19:59:37+03:00
Общество

В Белгородской области сотрудники ГИБДД сняли с рейса неисправный автобус

Пассажиров автоинспекторам пришлось пересаживать в попутный транспорт
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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В Белгородской области продолжается операция «Автобус». При проведении целенаправленных проверок полицейские остановили в Валуйском городском округе «Пазик», обслуживающий межмуниципальные маршруты. Выяснилось, что в транспортном средстве неисправна система рулевого управления.

Автобус забрали на специальную стоянку. Пассажиров к местам назначения полицейским пришлось отправлять попутным транспортом. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что административные материалы составлены как на водителя, так и на сотрудника автопредприятия, выпустившего на линию неисправный автобус. Последний может быть наказан штрафом от пяти до восьми тысяч рублей. Полицейские предупреждают, что профилактические мероприятия в регионе продолжатся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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