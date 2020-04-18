Не машина, а конструктор – в Белгородской области сняли с регистрации еще два авто
Белгородские автоинспекторы продолжают встречать на дорогах региона чудеса техники. Только 15 апреля полицейские остановили два автомобиля, к которым приложили руку местные конструкторы. На семерке, двигавшейся по улице Попова, были установлены самодельный глушитель, выступающий за габариты на 50 сантиметров, явно не заводской капот и «неродной» руль.
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
По поселку Разумное рассекала «Лада» с замененным в моторном отсеке двигателем внутреннего сгорания, не соответствующем модели транспортного средства. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что автовладельцев привлекли к административной ответственности. Кроме того, за изменения, внесенные в конструкцию без разрешения Госавтоинспекции, регистрация транспортных средств была аннулирована.
ИСТОЧНИК KP.RU