На Белгородчине горели дома, автомобили, бани и трава

17 Апр 2020 2020-04-17T17:27:24+03:00

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В Белгородской области за минувшие сутки зарегистрировано 9 пожаров, погибших и пострадавших нет. Горели жилые дома, хозпостройки, машины, баня и трава. Сегодня ночью поступило сообщение о пожаре в жилом доме на двух хозяев в селе Шаталовка Старооскольского городского округа. На ликвидацию пожара незамедлительно были направлены дежурные караулы муниципальной пожарно-спасательной части № 60 и пожарно-спасательной части № 46. В результате происшествия огнем повреждена кровля.

Ночью также поступило сообщение о пожаре в бане в селе Афанасово Корочанского района по улице Ленинская. Огнем повреждена кровля постройки на площади 12 квадратных метров. По предварительной версии, причиной могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

А вчера случился пожар в автомобиле BMW на автодороге «Чернянка-Короча» Чернянского района возле села Русская Халань. Автомобиль полностью поврежден огнем.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 4 раза выезжали на ликвидацию ландшафтных пожаров на общей площади более 5,05 гектар. В городе Шебекино горела сухая трава на площади 350 квадратных метров. В Новой Таволжанке в районе улицы Молодежная сухая трава горела на площади 150 квадратных метров – здесь пожар был ликвидирован дежурным караулом пожарно-спасательной части № 52. А в селе Петровка Белгородского района в районе улицы Трудовая огонь охватил сухую траву на площади 5 гектар.

ИСТОЧНИК KP.RU