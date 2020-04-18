В Белгородской области случился "деревопад"

18 Апр 2020 2020-04-18T10:21:01+03:00

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В Главное управление МЧС по Белгородской области поступила информация о 4 случаях падения деревьев из-за плохой погоды. При этом в Белгороде на улице Чапаева дерево упало на припаркованные автомобили: «ШкодаОктавиа», «Мазда СХ-5», «Тойота Камри» и «Фольксваген». К счастью, погибших и пострадавших нет. Силами спасателей Белгорода и МБУ «Управление Белгорблагоустройство» дерево распилили и увезли.

В городе Шебекино на улице Рабочая дерево рухнуло во дворе многоквартирного дома. Никто не пострадал. Дежурный караул пожарно-спасательной части № 12 и УК «Жилищник» устранили проблему, распилив дерево.

В этот же день очевидцы сообщили спасателям о падении дерева - в этот раз на проезжую часть в Белгороде по улице Щорса. А чуть позже в областном центре в дерево упало на территории школы № 11. Дежурная смена спасателей города справилась и с этим деревом.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает: в случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU