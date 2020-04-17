Белгородские полицейские показали, как дезинфицируют служебный транспорт перед выходом на линию

17 Апр 2020 2020-04-17T16:14:31+03:00

В УМВД отмечают, что такие меры необходимы для защиты самих стражей порядка и задержанных

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Из-за коронавирусной инфекции работы прибавилось и у белгородских полицейских. Вместе с медиками они проверяют на дому тех, кто находится на самоизоляции, несут службу на санпостах и проводят профилактические беседы с местными жителями. Наряду с этим правоохранители продолжают пресекать правонарушения и бороться с преступностью.

Служебный транспорт проходит обязательную дезинфекцию.

В нынешних условиях вооружаться полицейским приходится не только табельными пистолетами, но еще масками и перчатками. Кроме того, дезинфекцию проходит служебный транспорт. УМВД области опубликовало видео, на котором запечатлена обработка патрульных автомобилей специальным раствором перед выпуском на линию.

«Это необходимо как для обеспечения безопасности самих сотрудников полиции, так и граждан задержанных по подозрению в совершении противоправных действий», - прокомментировал Андрей Романцов, начальник автохозяйства полицейского ведомства.

Обработка патрульных автомобилей в Белгороде..

ИСТОЧНИК KP.RU