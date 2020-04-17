Преподаватель Белгородского госуниверситета займется поиском лидерских проектов в образовании

17 Апр 2020 2020-04-17T17:18:36+03:00

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По итогам открытого конкурсного отбора в число общественных представителей Агентства стратегических инициатив от Белгородской области вошла директор Высшей школы управления НИУ «БелГУ» Наталья Говоруха. Она будет работать в направлении «Образование и кадры», занимаясь поиском лидерских проектов в сфере образования.

Агентство стратегических инициатив расширило региональную сеть, включив в свою команду 60 новых общественных представителей по направлениям. Назначение общественных представителей проходит двумя волнами. В настоящее время утверждена первая часть выбранных кандидатов.

От Белгородской области почетного права удостоились двое кандидатов, среди которых директор Высшей школы управления Наталья Говоруха. Она будет работать в направлении «Образование и кадры». По словам Натальи Говорухи, основное внимание в работе этого направления будет уделено поиску и привлечению лидерских проектов в сфере образования в рамках инициативы «100 лидеров образования».

ИСТОЧНИК KP.RU