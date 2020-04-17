2020-04-17T14:00:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Белгороде дезинфицировать скамейки, урны, подземные переходы будут ночью

Работники «Белгорблагоустройства» прошли накануне специальные учения
Ирина ТАРАСОВА
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На фото – учения, которые на днях прошли в «БГБ». Фото vk.com/galdun.На фото – учения, которые на днях прошли в «БГБ». Фото vk.com/galdun.
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В Белгороде в ночь с пятницы на субботу работники «Белгорблагоустройства» начнут дезинфекцию общественных территорий. Мэр Юрий Галдун сообщил, что им предстоит обработать не только остановки, но и скамейки, урны, подземные переходя и светофоры с кнопкой вызова. На днях все сотрудники фирмы прошли специальные учения, где им рассказывали, как именно должна проходить санитарная обработка общественных мест.

Ночные работы по дезинфекции мэр объяснил тем, что так они не будут мешать жителям и создавать ненужные неудобства.

Юрий Галдун на своей странице в социальной сети, в частности, написал: «Что обрабатываем в первую очередь: остановки, скамейки, урны, светофоры с кнопкой вызова, подземные переходы. Работы будут проводиться в ночное время, чтобы не создавать неудобств жителям».

ИСТОЧНИК KP.RU

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