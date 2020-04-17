«Открытие» наращивает розничное кредитование

17 Апр 2020 2020-04-17T13:43:24+03:00

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ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» предлагает широкую линейку кредитных продуктов и привлекательные ставки. Что и позволяет банку уверенно занимать 3-4 позицию на рынке ипотеки и 6 – на рынке потребительского кредитования в России.

В частности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредитный портфель «Открытия» вырос в 1,9 раз, до 375,4 миллиарда рублей, совокупные выдачи – в 2,2 раза, до 74,4 миллиарда.

Портфель беззалоговых кредитов увеличился в 2,1 раза (до 174,5 миллиарда рублей), выдачи – в 1,7 раз (до 36,6 миллиарда). Ипотечное кредитование также оставалось одним из приоритетных направлений развития банка. В 1-м квартале 2020 года ипотечный портфель по сравнению аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,9 раз (до 184 миллиардов рублей), выдачи росли еще более впечатляющими темпами – в 2,6 раза (до 37,8 миллиарда). Продажи кредитных карт увеличились почти в 4 раза.