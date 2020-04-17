Житель Валуек восстановил забор соседу только после вмешательства судебных приставов

17 Апр 2020 2020-04-17T14:55:26+03:00

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В Валуйский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ с требованием обязать местного жителя восстановить соседский забор. Но выполнять решение мужчина не торопился, а потому приставам пришлось применить меры принудительного характера.

Судебный пристав, вручая постановление о возбуждении исполнительного производства, разъяснил, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в срок, предусмотренный для добровольного погашения долга (5 дней), будут применены меры принудительного исполнения.

Но требование приставов в установленный срок гражданин не выполнил. Тогда за нарушение законодательства об исполнительном производстве по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований не имущественного характера», ему было назначено административное наказание - штраф в размере 1 тысячи рублей. Причем это решение о наказании выносить неоднократно.

Только после всех этих мер должник восстановил забор соседа.

ИСТОЧНИК KP.RU