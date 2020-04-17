2020-04-17T11:45:02+03:00
Общество

«Ростелеком» предлагает решение для удаленного распознавания признаков коронавируса

Компания разработала прототип сервиса распознавания признаков COVID-19 по рентгеновским изображениям легких
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фото: National Cancer Institute on Unsplash.фото: National Cancer Institute on Unsplash.
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Сервис работает на базе радиологической информационной системы, в которой аккумулируются рентгеновские снимки. Технология может быть использована для оперативного выявления симптомов инфекции и принятия неотложных мер.

Радиологическая информационная система позволяет автоматизировать работу радиологической службы, организовать дистанционную работу и проведение удаленных консультаций по анализу и описанию диагностических исследований — вне зависимости от места нахождения специалистов. Использование решения также поможет создать массив данных для проведения скрининга различных патологий, включая распознавание признаков COVID-19.

В настоящее время «Ростелеком» совместно с компанией «РТК Радиология» и АНО «Университет Иннополис» проводит в регионах пилотные испытания по автоматическому распознаванию изображений с использованием искусственного интеллекта.

По результатам апробации технология в качестве компонента автоматизации радиологической службы будет включена в состав единой цифровой платформы здравоохранения, разработкой и внедрением которой в субъектах РФ занимается компания «Цифровые медицинские сервисы» (совместное предприятие «Ростелекома» и Госкорпорации Ростех).

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