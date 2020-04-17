2020-04-17T13:51:08+03:00
Общество

Где в Белгороде ограничат движение на Пасху и Красную горку

Мэр горда подписал постановление об ограничении движения на Пасху и в поминальный день
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде ограничат движение на Пасху и Красную горку.В Белгороде ограничат движение на Пасху и Красную горку.Фото: "КП" Архив
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Постановление об ограничении движения в Белгороде на Пасху и Красную горку подписал мэр города Юрий Галдун. Так, 19 и 26 апреля с 6 часов утра и до окончания запланированных мероприятий вводится одностороннее движение транспорта на улице Портовой (от дома № 1 до дома № 47).

Движение будет закрыто по улицам Менделеева и Челюскинцев, на участке малого проспекта БогданаХмельницкого (от Железнякова до Урожайной), а также по переулку Урожайный (от дома № 77 до дома № 99.)

Напомним, что служители церкви призвали жителей Белгородской области остаться в эти дни дома, и также пообещали, что пасхальные куличи будут освящаться в местах их выпечки. Но при этом пасхальные куличи будут освящаться и в храмах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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