2020-04-17T11:05:09+03:00
Общество

На границе с Белгородской областью участились случаи грубых нарушений

Зачастую граждане Украины пытаются незаконно попасть в Россию
Ирина ТАРАСОВА
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На границе с Белгородской областью участились случаи грубых нарушений.На границе с Белгородской областью участились случаи грубых нарушений.Фото: "КП" Архив
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В последнее время, несмотря на регулярные разъяснения Правил пограничного режима в пограничной зоне Пограничным управлением, отмечается рост нарушений при пересечении границы. Случаи нарушения режима государственной границы зачастую связаны с закрытием основных пунктов пропуска. Нарушают, как правило, граждане Украины, которые пытаются незаконно пересечь границу с территории Украины в Российскую Федерацию.

Так, 14 апреля на направлении Сотницкий Казачек (Украина) – Лозовая Рудка (Россия) была обнаружена гражданка Украины 1996 года рождения, которая незаконно пересекла государственную границу из Украины в Россию. При выяснении она объяснила, что хотела посетить своих знакомых. Гражданку Украины в установленном порядке возвратили на территорию Украины, сообщает пресс-служба Пограничного управления.

Пограничное управление напоминает гражданам, что нарушение режима государственной границы Российской Федерации влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.

Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, влекут наложение административного штрафа в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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