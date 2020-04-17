В Белгороде благотворительная организация раздает бесплатно многоразовые маски
Белгородская благотворительная организация сама шьет многоразовые маски и бесплатно раздает их нуждающимся. Сначала организация сама закупала материал, а затем откликнулись некоторые магазины и передали яркие хлопковые ткани в дар, сообщает руководитель БРОО «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк:
- Мы обеспечили детей, находящихся на лечение и закончивших его, масками и их родителей, и теперь можем раздавать маски дальше. При этом мы продолжаем выдавать маски тем подопечным, которым это необходимо.
Ежедневно благотворители передают чуть больше 200 масок. В среднем получается, что на одну семью выходит по 3 штуки.
Евгения Кондратюк также рассказала, что каждый день получает предложения продавать маски, но и она, и другие сотрудники уверены в том, что это не правильно:
- Сейчас для многих настали тяжелые времена. Эпидемия короновируса внесла серьезные коррективы и заставила приспосабливаться к действительности. Но даже в этих условиях есть место для добра и милосердия.
Всего на 16 апреля активисты раздали 1 242 маски.
ИСТОЧНИК KP.RU