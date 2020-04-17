В Белгороде благотворительная организация раздает бесплатно многоразовые маски

17 Апр 2020 2020-04-17T15:26:03+03:00

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Белгородская благотворительная организация сама шьет многоразовые маски и бесплатно раздает их нуждающимся. Сначала организация сама закупала материал, а затем откликнулись некоторые магазины и передали яркие хлопковые ткани в дар, сообщает руководитель БРОО «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк:

- Мы обеспечили детей, находящихся на лечение и закончивших его, масками и их родителей, и теперь можем раздавать маски дальше. При этом мы продолжаем выдавать маски тем подопечным, которым это необходимо.

Ежедневно благотворители передают чуть больше 200 масок. В среднем получается, что на одну семью выходит по 3 штуки.

Евгения Кондратюк также рассказала, что каждый день получает предложения продавать маски, но и она, и другие сотрудники уверены в том, что это не правильно:

- Сейчас для многих настали тяжелые времена. Эпидемия короновируса внесла серьезные коррективы и заставила приспосабливаться к действительности. Но даже в этих условиях есть место для добра и милосердия.

Всего на 16 апреля активисты раздали 1 242 маски.

ИСТОЧНИК KP.RU