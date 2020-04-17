Более 6 тысячам белгородцам грозит увольнение

17 Апр 2020 2020-04-17T10:04:50+03:00

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Без работы из-за кризиса, вызванного коронавирусом, могут остаться 6223 человека, сообщают в отделе содействия трудоустройству и анализа рынка труда. Только с 8 по 15 апреля в центры занятости обратились 835 белгородцев. При этом в области по-прежнему есть 20 291 вакансия. И эта цифра в последнее время практически не менялась. Правда, то, что предлагает рынок труда, как правило, не очень привлекает ищущих работу. Отталкивает низкая оплата труда и многие другие факторы.

В дни борьба с коронавирусной инфекцией более 2,5 тысяч работодателей подали сведения о том, что либо освобождают сотрудников, либо переводят их на неполный рабочий день. А есть и такие, кто увольняет своих сотрудников. Уволить планируют пока 874 человека. Эти меры вызваны тем, что работодатели не могут платить свои сотрудникам зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU