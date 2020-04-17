2020-04-17T10:04:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 6 тысячам белгородцам грозит увольнение

Жители региона могут остаться без работы из-за кризиса., вызванного коронавирусом
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Более 6 тысячам белгородцам грозит увольнение.Более 6 тысячам белгородцам грозит увольнение.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Без работы из-за кризиса, вызванного коронавирусом, могут остаться 6223 человека, сообщают в отделе содействия трудоустройству и анализа рынка труда. Только с 8 по 15 апреля в центры занятости обратились 835 белгородцев. При этом в области по-прежнему есть 20 291 вакансия. И эта цифра в последнее время практически не менялась. Правда, то, что предлагает рынок труда, как правило, не очень привлекает ищущих работу. Отталкивает низкая оплата труда и многие другие факторы.

В дни борьба с коронавирусной инфекцией более 2,5 тысяч работодателей подали сведения о том, что либо освобождают сотрудников, либо переводят их на неполный рабочий день. А есть и такие, кто увольняет своих сотрудников. Уволить планируют пока 874 человека. Эти меры вызваны тем, что работодатели не могут платить свои сотрудникам зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На границе с Белгородской областью участились случаи грубых нарушений
Более 6 тысячам белгородцам грозит увольнение
Сбербанк отменяет плату за использование дистанционного сервиса по возмещению налогов из бюджета
Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group
В Белгородском районе продолжается реконструкция водозабора
ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
Прокуратура Ивнянского района Белгородчины заступилась за бобров
В Белгородской области сотрудника полиции подозревают в растрате
В Белгородском регионе за поджог травы к ответственности привлечено 471 человек
Белгородские судебные приставы помогли вернуть долг жительнице соседней области
В Белгородской области росгвардеец в свой выходной задержал вора
Клиенты ВТБ на 20% увеличили переводы по картам на самоизоляции
Ученые Белгородского госуниверситета изучили влияние стресса на развитие инсульта
В Белгородской области работник предприятия ударил коллегу ручкой от гидранта
Проект белгородского Ботанического сада позволит сохранить и размножить особо ценные растения и культуры
ВТБ продлевает срок аренды сейфовых ячеек до 6 мая
Сбербанк организовал ипотеку с доставкой на дом