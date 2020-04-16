2020-04-16T18:16:28+03:00
Общество

В Белгородской области сотрудника полиции подозревают в растрате

Сумма материального ущерба составила больше 200 тысяч рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В отношении бывшего сотрудника полиции возбуждено уголовное дело за растрату.В отношении бывшего сотрудника полиции возбуждено уголовное дело за растрату.Фото: "КП" Архив
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Бывшего сотрудника ОМВД России по Борисовскому району изобличили в совершении противоправных действий в ходе совместных мероприятий оперативно-розыскной части собственной безопасности, контрольно-ревизионного отдела и Центра хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Белгородской области. Все материалы по данному факту переданы в Следственный комитет.

По версии следствия, имея доступ к топливу, предназначенному для заправки служебного транспорта, подозреваемый с января 2018 по октябрь 2019 года растратил более 5 тысяч литров бензина. Сумма материального ущерба, причиненного ОМВД России по Борисовскому району, составила больше 200 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за растрату, совершенную с использованием служебного положения. Как сообщили в СУ СК России по Белгородской области, сейчас проводится комплекс следственных действий и экспертиз для оперативного расследования дела.

- В случае подтверждении вины бывшего сотрудника ОВД, он понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - отметили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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