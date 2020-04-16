В Белгородской области сотрудника полиции подозревают в растрате
Бывшего сотрудника ОМВД России по Борисовскому району изобличили в совершении противоправных действий в ходе совместных мероприятий оперативно-розыскной части собственной безопасности, контрольно-ревизионного отдела и Центра хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Белгородской области. Все материалы по данному факту переданы в Следственный комитет.
По версии следствия, имея доступ к топливу, предназначенному для заправки служебного транспорта, подозреваемый с января 2018 по октябрь 2019 года растратил более 5 тысяч литров бензина. Сумма материального ущерба, причиненного ОМВД России по Борисовскому району, составила больше 200 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за растрату, совершенную с использованием служебного положения. Как сообщили в СУ СК России по Белгородской области, сейчас проводится комплекс следственных действий и экспертиз для оперативного расследования дела.
- В случае подтверждении вины бывшего сотрудника ОВД, он понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - отметили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU