Прокуратура Ивнянского района Белгородчины заступилась за бобров

16 Апр 2020 2020-04-16T18:20:13+03:00

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При мониторинге сети Интернет прокуратура Ивнянского района выявила 7 сайтов, которые содержали материалы о незаконных способах охоты на бобра. Перечень зверей и птиц, охотиться на которых полностью запрещено, указан в правилах охоты. Запрещается охота на диких животных, занесенных в Красную книгу. Бобр речной включен в Красную книгу, следовательно, за незаконную охоту на бобра предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса РФ.

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Ивнянским районным судом удовлетворено 7 исковых заявлений прокурора района о признании информации, размещенной на выявленных сайтах, запрещенной к распространению.

Страницы Интернет-сайтов включены в Единый реестр запрещенной информации. Доступ к сайтам заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU