В Белгородском районе продолжается реконструкция водозабора

17 Апр 2020 2020-04-17T09:05:49+03:00

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На территории Комсомольского сельского поселения Белгородского района продолжается реконструкция водозабора, который рассчитан на 1000 домов даже в моменты пиковых нагрузок на сети. В прошлом году специалисты успешно справились с проблемой качества воды, завершив основной блок работ. Больше чем в два раза увеличили мощности водозабора, запустили в работу дополнительную шестую скважину, оснастили современным оборудованием станцию обезжелезивания, модернизировали фильтрационные колонны.

Сейчас строители работают над обеспечением достаточного количества воды в поливочный сезон. Для этого увеличивают объем резервуаров чистой воды. На объекте ведется строительство дополнительного «водного хранилища». Уже выполнены работы по устройству фундаментной плиты днища резервуара, ведется армирование стен и колон.

После завершения строительства общий объем резервуаров увеличится в 2 раза и составит 1000 кубометров воды. Общая производительность водозабора в этом массиве сегодня около 2,4 тысяч кубометров воды в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU