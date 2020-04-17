2020-04-17T08:56:44+03:00
Экономика

ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату

С 15 апреля банк отменил требования наличия любого зарплатного проекта при обращении за подобным кредитом
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Заемные средства также могут быть предоставлены при наличии у сотрудников компании открытого в любом из банков счета или банковской карты, на которые будет переводиться зарплата. ВТБ также расширил сроки кредитования по данной программе с 6 месяцев до 1 года.

Заявка принимается, если заемщик соответствует требованиям Федерального закона 209, относится к категории малого бизнеса или микропредприятия, ведет деятельность в одной или нескольких пострадавших отраслях из утвержденного правительством перечня, численность его работников не превышает 100 человек, а годовая выручка находится в пределах 800 млн рублей.

Помимо краткосрочных беспроцентных кредитов на полгода ВТБ одобряет кредитные сделки на срок до 12 месяцев с полным субсидированием процентной ставки на первый шестимесячный период. Ставка кредитования на оставшийся период составит 4% годовых.

Банк активно информирует малый бизнес об условиях программы и возможностях ею воспользоваться, чтобы поддержать как можно больше своих клиентов, оказавшихся в сложных условиях вынужденного ограничения работы. ВТБ следит за развитием ситуации и готов принимать все необходимые меры для поддержки российских предпринимателей.

Для того чтобы подать заявку, клиенту достаточно обратиться в офис банка или проконсультироваться в контакт-центре ПАО Банк ВТБ для предпринимателей: 8 (800) 200-77-99. Решение о предоставлении кредита будет принято за один рабочий день.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На границе с Белгородской областью участились случаи грубых нарушений
Более 6 тысячам белгородцам грозит увольнение
Сбербанк отменяет плату за использование дистанционного сервиса по возмещению налогов из бюджета
Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group
В Белгородском районе продолжается реконструкция водозабора
ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
Прокуратура Ивнянского района Белгородчины заступилась за бобров
В Белгородской области сотрудника полиции подозревают в растрате
В Белгородском регионе за поджог травы к ответственности привлечено 471 человек
Белгородские судебные приставы помогли вернуть долг жительнице соседней области
В Белгородской области росгвардеец в свой выходной задержал вора
Клиенты ВТБ на 20% увеличили переводы по картам на самоизоляции
Ученые Белгородского госуниверситета изучили влияние стресса на развитие инсульта
В Белгородской области работник предприятия ударил коллегу ручкой от гидранта
Проект белгородского Ботанического сада позволит сохранить и размножить особо ценные растения и культуры
ВТБ продлевает срок аренды сейфовых ячеек до 6 мая
Сбербанк организовал ипотеку с доставкой на дом