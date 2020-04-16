В Белгородской области росгвардеец в свой выходной задержал вора

16 Апр 2020 2020-04-16T15:44:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Старом Осколе Белгородской области профессиональную бдительность проявил сотрудник вневедомственной охраны. Несмотря на то, что у него был выходной, он опознал и задержал мужчину, находящегося в розыске по подозрению в краже.

Росгвардеец ехал на автомобиле по проспекту Алексея Уварова и обратил внимание на подозрительного молодого человека, приметы которого ему показались знакомыми. Раньше сотрудник получил ориентировку на 20-летнего, уже судимого жителя Чернянского района, которого разыскивали за незаконное проникновение в магазин. Он украл деньги и товар на общую сумму около 13000 рублей. Росгвардеец задержал подозреваемого и вызвал на место сотрудников полиции, которые подтвердили его подозрения. По этому факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU