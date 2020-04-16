Клиенты ВТБ на 20% увеличили переводы по картам на самоизоляции

16 Апр 2020 2020-04-16T15:33:37+03:00

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Клиенты стали на 10% чаще использовать ВТБ Онлайн, объем переводов по картам вырос на 20%, платежей – на 15%, пополнения брокерских счётов и ИИС - на 14%.

- Граждане проявляют сознательность и стремятся максимизировать объем дистанционных финансовых операций. Поэтому на второй неделе самоизоляции мы видим увеличение числа входов в ВТБ Онлайн и совершение там большего объёма операций, в том числе переводов. Клиенты соблюдают меры безопасности, проводя бесконтактные и безналичные операции. Это быстрее и удобнее, чем использование наличных денежных средств. По нашим подсчетам, в апреле подобная динамика продолжится, – отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ПАО Банк ВТБ.

По данным банка, активность пользователей ВТБ Онлайн на второй неделе апреля выросла на 10%. Клиенты ВТБ чаще совершают переводы: их объем на 20% больше предыдущей недели. Средний размер p2p-перевода немного увеличился (почти 9000 руб.). Рост платежей зафиксирован как по количеству (8%), так по объему (15%). Самыми популярными у клиентов стали операции по оплате сотовой связи, интернета и пополнения электронных кошельков, жилищно-коммунальных услуг и госплатежей.

На второй неделе апреля вырос интерес клиентов к инвестиционным инструментам. Объем пополнений брокерского счета и ИИС увеличился на 14% относительно первой недели изоляции. А вот спрос на валюту на неделе с 6 апреля снизился: количество валютообменных операций с долларами США – на 7%, с евро – на 15% по сравнению с неделей ранее.