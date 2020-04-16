2020-04-16T16:49:41+03:00
Общество

Белгородские судебные приставы помогли вернуть долг жительнице соседней области

Сумма составила свыше 70 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские судебные приставы помогли вернуть долг. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской областиБелгородские судебные приставы помогли вернуть долг. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области
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В отдел судебных приставов по Белгороду поступил исполнительный документ о взыскании задолженности больше 70 тысяч рублей в пользу жительницы Курской области. Применив целый комплекс мер, судебному приставу удалось вернуть долг жительнице соседней области.

При этом в срок, отведенный для добровольного исполнения решения, необходимую сумму белгородец не оплатил, несмотря на то, что получил все необходимые документы. Тогда судебным приставом-исполнителем были сделаны запросы в регистрирующие органы, чтобы установить имущество, зарегистрированное за должником. Также были направлены запросы в банки и кредитные организации. Согласно полученным сведениям, удалось установить, что за должником зарегистрированы автомобили, а также есть счета на его имя в банках. И судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспорта, наложил арест на денежные средства, находящиеся на счетах.

Благодаря этому комплексу мер должник погасил сумму задолженности в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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