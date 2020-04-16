Ученые Белгородского госуниверситета изучили влияние стресса на развитие инсульта

16 Апр 2020 2020-04-16T14:42:26+03:00

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Ученые Белгородского госуниверситета вместе с коллегами из Курского медицинского университета стали участниками исследования, результат которого дал ответ на важный вопрос – способен ли хронический стресс привести к ишемическому инсульту. Ежегодно в России регистрируется свыше 400 тысяч случаев инсульта. При этом смертность от цереброваскулярных заболеваний в нашей стране является самой высокой среди европейских государств. Ученые утверждают, что стресс играет значимую роль при формировании ишемического инсульта.

Для объяснения роли хронического стресса в генетической предрасположенности к инсульту на фоне гипертонии ученые проанализировали результаты обследования 830 пациентов. Примечательно, что группы пациентов с инсультом на фоне гипертонии и пациентов с гипертонией не отличались по возрастному и половому составу, индексу массы тела, но ощутимо отличались по показателям артериального давления, а также подверженности стрессу.

ИСТОЧНИК KP.RU