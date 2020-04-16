Проект белгородского Ботанического сада позволит сохранить и размножить особо ценные растения и культуры

16 Апр 2020 2020-04-16T12:46:02+03:00

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Подведены итоги конкурса Министерства науки и высшего образования РФ среди проектов по поддержке и развитию уникальных научных установок. Проект НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ», который реализуется под руководством его директора, доктора биологических наук, профессора Валерия Тохтаря, получил поддержку. Он стал победителем конкурса среди уникальных научных установок России, где реализуются исследовательские программы по перспективным научным направлениям в рамках деятельности научно-образовательных центров мирового уровня. В ходе воплощения проекта создадут новейшие лаборатории и разработают биотехнологические и генетико-селекционные подходы к изучению ценных для аграриев растений, что позволит решать задачи импортозамещения в рамках НОЦ «Инновационные решения в АПК».

В рамках проекта будут созданы новые научные биотехнологические и генетико-селекционные методики и системы: это и разработка эффективных методов cохранения генофонда редких и хозяйственно-ценных видов растений в коллекции культур in vitro, и оптимизация способов клонального микроразмножения ценных культур. Предусмотрено и исследование эффектов спектрального отражения световых потоков растениями для мониторинга их состояния и азотного статуса, фитосанитарного состояния посевов, идентификации очагов сорной растительности и даже отдельных инвазионных и карантинных видов.

По словам Валерия Тохтаря, всю запланированную работу коллектив ученых НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ» выполнит в течение 2020 года. Исследования будут проводиться на новейшем научном оборудовании, часть из которого будет закуплена в рамках проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU