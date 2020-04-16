В Белгородской области работник предприятия ударил коллегу ручкой от гидранта

16 Апр 2020 2020-04-16T13:51:16+03:00

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Инцидент произошел на одном из предприятий Краснояружского района. По предварительным данным, причиной ссоры между двумя работниками стали их претензии друг к другу по рабочим вопросам. В итоге 50-летний мужчина схватил ручку от гидранта и ударил ее 55-летнего оппонента по голове. Оценив последствия, злоумышленник позвонил сыну коллеги, получившего серьезные травмы, и попросил забрать отца с работы. В последствии пострадавшему жена вызвала скорую.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU