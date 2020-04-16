2020-04-16T11:20:53+03:00
Экономика

ВТБ продлевает срок аренды сейфовых ячеек до 6 мая

Банк продлевает срок аренды индивидуальных банковских ячеек без взимания пени и штрафов
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В текущей ситуации это позволит минимизировать визиты в офис и избежать нарушения режима самоизоляции.

Решение ВТБ распространяется на договор аренды сейфовых ячеек, срок действия которого заканчивается в период нерабочих дней с 28 марта по 5 мая 2020 года.

При этом в апреле банк сохраняет доступ клиентов к ячейкам, в том числе, кто выбрал ячейку для расчетов при покупке недвижимости. Для открытых офисов условия и процедура доступа не меняется. В случае если отделение закрыто, банк в индивидуальном порядке обеспечит доступ к ячейкам - необходимо обратиться в контакт-центр и оставить заявку.

- Считаем, что в текущей ситуации клиентам важно минимизировать свои визиты в общественные пространства, в том числе – банковские отделения. Поэтому мы продлили срок аренды сейфовых ячеек - до 6 мая 2020 г. Отметим, что при желании любой клиент всегда сможет воспользоваться услугами хранения в банковском сейфе, доступ к ним в апреле не поменяется. Особенно это важно тем клиентам, кто готовится оформить сделку с недвижимостью, - отметил Сергей Миловский, заместитель руководителя департамента розничных продуктов - вице-президент ПАО «Банк ВТБ».

Возможность дополнительного продления срока действия договоров будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.

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