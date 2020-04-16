2020-04-16T10:45:45+03:00
Общество

Белгородец трижды обворовывал плохо слышащую 94-летнюю соседку

Из квартиры пенсионерки злоумышленник похитил 80 тысяч рублей и банку икры
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Белгородца подозревают в краже денег у соседки.Белгородца подозревают в краже денег у соседки.
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В Белгороде жертвой квартирной кражи стала 94-летняя труженицы тыла, вдова участника Великой Отечественной войны. Добычей злоумышленника стали сбережения пенсионерки – 80 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался сосед пожилой белгородки. По предварительным данным, молодой человек воспользовался тем, что доверчивая пенсионерка частенько оставляла дверь незапертой. Зная, что старушка плохо слышит, молодой человек свободно хозяйничал у нее ее квартире. Женщина в это время в наушниках смотрела телевизор, даже не догадываясь о том, что за ее спиной в комнату проскользнул вор.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Молодой человек три раза наведывался к пенсионерке. В первый раз он вытащил из найденного в шкафу конверта 65 тысяч рублей. Однако за два месяца парень спустил эти деньги. Во второй раз на том же месте он нашел 15 тысяч рублей. Когда злоумышленник пришел к соседке в третий раз, то обнаружил, что после предыдущих визитов запасы женщины сильно истощились. Не найдя в шкафу денег, он отправился обследовать холодильник. Забрав из него банку красной икры, парень наткнулся на кошелек, вытащил из него 200 рублей и скрылся.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в отношении белгородца возбуждено уголовное дело за кражи. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде. Он может лишиться свободы на шесть лет.

Белгородца подозревают в краже денег у соседки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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