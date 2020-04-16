2020-04-16T10:13:40+03:00
Экономика

ВТБ за месяц увеличил число удаленных рабочих мест в пять раз

На фоне развития пандемии и введения режима самоизоляции в России с 16 марта оно было увеличено с 4 тысяч до более чем 21 тысячи
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Удаленное рабочее место предполагает наличие доступа сотрудников к виртуальному компьютеру в специально выделенной банковской инфраструктуре. Банк не снизил темпы развития и улучшения IT-сервисов и успешно провел масштабное обновление силами более 250 специалистов, работавших в удаленном формате. - Банк ВТБ экстренно смог обеспечить удаленными рабочими местами абсолютное большинство сотрудников, которые могут трудиться дистанционно в соответствии с регламентном банка и требованиями безопасности. В данный момент развертывание удаленных рабочих мест продолжается. Отдельно отмечу, что перевод большого числа сотрудников на удаленную работу не сказался на эффективности систем банка, - подчеркнул заместитель президента-председателя правления ПАО Банк ВТБ Вадим Кулик. На фоне введения режима самоизоляции и начала действия новой программы предоставления кредитных каникул пострадавшим от коронавируса гражданам резко выросло число обращений в контакт-центр ВТБ. Для улучшения качества обслуживания клиентов общая численность сотрудников контактного центра с 16 марта по 10 апреля была увеличена более чем вдвое. В частности, были созданы удаленные рабочие места, число которых за неделю с 6 по 12 апреля кратно выросло. Время ожидания клиентами ВТБ ответов операторов на второй неделе режима самоизоляции сократилось почти в два раза по сравнению с первой неделей.

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