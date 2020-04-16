В Валуйском городском округе издана книга «Фронтовые легенды валуйчанок»

16 Апр 2020 2020-04-16T09:22:44+03:00

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К 75-летию Великой Победы в Валуйском городском округе была издана книга «Фронтовые легенды валуйчанок», в которую вошли очерки о великих женщинах нашей малой родины. У этой книги завидная предыстория. Она создавалась на исторической канве фронтовых судеб.

Пятьдесят захватывающих эпизодов и образов вобрала в себя книга. Она интересна тем, что содержит живые воспоминания наших землячек, положенные на «ноты» хроники войны. Таким образом, журналисты разных поколений, нештатные авторы, встречаясь с ветеранами, год за годом создавали копилку памяти.

Издание поступит во все библиотеки и музеи, а значит, к нему получат доступ все желающие познакомиться с героинями, которые оставили значимый след своими делами и подвигами во имя Победы. «Фронтовые легенды валуйчанок» - это памятник духовности и патриотизма в связи со знаменательной датой.

ИСТОЧНИК KP.RU