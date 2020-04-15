В Старооскольском городском округе построят новый Центр культурного развития

15 Апр 2020 2020-04-15T19:23:19+03:00

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В бывшем парке Федосеевки Старооскольского городского округа – напротив храма Покрова Пресвятой Богородицы - началось возведение Центра культурного развития. Необходимость его строительства возникло давно: Федосеевский Дом культуры, построенный полвека назад, физически и морально устарел. Зал, рассчитанный на 140 человек, не может вместить всех желающих, а ведь село насчитывает 4,4 тысячи жителей. В помещении нет раздевалок, туалеты до недавнего времени располагались на улице.

Общая площадь нового культурного учреждения составит 545,6 кв. м. Здесь оборудуют костюмерную и реквизитную комнаты, класс хореографии, помещения для кружковой работы, детскую игровую. Зрительный зал будет вмещать 252 посадочных места, а сцену сделают вдвое больше предыдущей - 60 квадратных метров. Кроме того, у здания планируют организовать стоянку на 60 автомобилей.Завершение строительства нового ЦКР намечено на ноябрь текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU