2020-04-15T19:23:19+03:00
Звезды

В Старооскольском городском округе построят новый Центр культурного развития

Построенный в Федосеевке 50 лет назад Дом культуры устарел
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Старооскольском городском округе построят новый Центр культурного развития. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаВ Старооскольском городском округе построят новый Центр культурного развития. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
Изменить размер текста:

В бывшем парке Федосеевки Старооскольского городского округа – напротив храма Покрова Пресвятой Богородицы - началось возведение Центра культурного развития. Необходимость его строительства возникло давно: Федосеевский Дом культуры, построенный полвека назад, физически и морально устарел. Зал, рассчитанный на 140 человек, не может вместить всех желающих, а ведь село насчитывает 4,4 тысячи жителей. В помещении нет раздевалок, туалеты до недавнего времени располагались на улице.

Общая площадь нового культурного учреждения составит 545,6 кв. м. Здесь оборудуют костюмерную и реквизитную комнаты, класс хореографии, помещения для кружковой работы, детскую игровую. Зрительный зал будет вмещать 252 посадочных места, а сцену сделают вдвое больше предыдущей - 60 квадратных метров. Кроме того, у здания планируют организовать стоянку на 60 автомобилей.Завершение строительства нового ЦКР намечено на ноябрь текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Старооскольском городском округе построят новый Центр культурного развития
Пьяный житель Белгорода избил пожилую мать и угрожал ей убийством
ВТБ примет заявления на распоряжение материнским капиталом
В Казацком Яковлевского района Белгородчины строится спортивная площадка
Судимый житель Старооскольского округа убил собутыльника во время пьянки
Новый музей в Прохоровке Белгородской области откроется в срок
Банк ВТБ занял 6 место в рейтинге 100 лучших работодателей 2019 года
Хоронить умерших с коронавирусом в Белгородской области будут в закрытых гробах без права прощания
Tele2 упрощает оформление SIM-карт благодаря регистрации на портале госуслуг
Повлияет ли на радиационный фон Белгорода пожар в Чернобыле
17 апреля Тимати даст эксклюзивный живой концерт в видеосервисе Wink
Сбербанк поддержит пострадавших от коронавируса клиентов
В Белгородской области перевернулся самосвал
Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса
57-летний белгородец признался в краже пожертвований из храма